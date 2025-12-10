Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у страны нет сил для возвращения Крыма. Об этом говорится в аудиозаписи, опубликованной украинским изданием «Новости.Live» в Telegram.

«Сегодня, что касается Крыма, у нас нет сил вернуть абсолютно полуостров Крым. Может, я и сказал на первой встрече с Путиным, я считаю, что я был прав. Скажу честно, у нас нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого»,— отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский рассказал, что говорил о желании вернуть полуостров президенту России Владимиру Путину во время их встречи в 2019 году во Франции. По его словам, он мог бы подтвердить свою позицию и на последней встрече с главой российского государства.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Зеленский на переговорах с Путиным просил две вещи: «вернуть Крым и получить членство в НАТО».

Единственная двусторонняя встреча Путина и Зеленского состоялась в декабре 2019 года в Париже в рамках саммита нормандской четверки. Переговоры проходили за закрытыми дверями и длились семь часов. Лидеры России и Украины также провели часовую встречу с участием делегаций, после чего 5-10 минут общались без переводчиков.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали соглашение о вхождении регионов в состав РФ. Документ был ратифицирован Федеральным собранием 21 марта.

Анна Гречко