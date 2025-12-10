Перевалка железорудного сырья через порт Тамань увеличилась до 2,6 млн т

«ОТЭКО» увеличила экспорт железорудного сырья через порт Тамань до 2,6 млн т за 11 месяцев 2025 года. Регулярная перевалка этого груза началась в июле и к ноябрю стала одним из драйверов роста общего грузооборота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию — оператора морских терминалов в порту «ОТЭКО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

По прогнозам компании, совокупный объем перевалки навалочных и наливных грузов на терминалах «ОТЭКО» может достичь 25 млн т по итогам этого года. Рост зафиксирован и в традиционных категориях: перевалка угля выросла до 14,9 млн т, серы — до 807 тыс. т.

Основными направлениями экспорта через навалочный терминал остаются Турция, Китай и Индия. Их совокупная доля в отгрузках выросла с 73 до 85%. В сегменте наливных грузов главными импортерами выступают Турция и Малайзия, на которые приходится 69% поставок. Также отмечается рост доли Индии и Китая — до 15%.

С августа на терминале началась перевалка минеральных удобрений. До конца декабря планируется запуск крытого склада вместимостью до 300 тыс. т, что позволит обрабатывать судовые партии до 120 тыс. т и выйти на проектную мощность в 5 млн т в год. В номенклатуру входят карбамид, нитроаммофоска, сульфат аммония, MAP и DAP. Основные рынки сбыта — страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Расширение портовой инфраструктуры предоставляет новые возможности по работе с перспективными экспортными грузами и диверсификации грузовой базы, увеличивая общий грузооборот терминала и способствуя росту российского экспорта»,— заявил коммерческий директор «ОТЭКО» Инал Чкадуа.

Порт Тамань входит в число девяти морских портов Краснодарского края, которые обеспечивают более 30% всего грузопотока в стране. Согласно данным Ассоциации морских торговых портов, за 10 месяцев 2025 года совокупный грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна достиг 219,1 млн т, из которых 94,5 млн т пришлось на сухие грузы, 124,6 млн т — на наливные.

Алина Зорина