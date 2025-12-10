«Белогорье» обыграло МГТУ на выезде в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил МГТУ на выезде в 12-м туре Суперлиги. Матч прошел в Москве 9 декабря и завершился со счетом 0:3 (17:25, 19:25, 21:25).

Фото: ВК «Белогорье» Фото с матча «Белогорья» с МГТУ в волейбольной Суперлиге

По итогам игры лучшим бомбардиром в составе «Белогорья» стал Иван Подребинкин, набравший 15 очков. Капитан Павел Тетюхин заработал 13 очков, Иван Яковлев — десять. Первое очко в чемпионате на свой счет записал Евгений Жогов.

«Белогорье» продлило свою победную серию до пяти матчей. В турнирной таблице команда также опередила петербургский «Зенит». В конце ноября «львы» сместили его с первой позиции, а сейчас, поднявшись на четвертое место, оттеснили на пятую строчку.

В рамках 13-го тура Суперлиги «Белогорье» сыграет с «Динамо-ЛО». Матч пройдет в Сосновом Бору 13 декабря в 17:00.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», 3 декабря в 11-м туре Суперлиги «Белогорье» обыграло кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:18).

Кабира Гасанова