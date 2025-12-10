Euractiv: страны ЕС пересмотрят четыре флагманских проекта ЕК по обороне

Представители стран Евросоюза намерены пересмотреть четыре предложенных Еврокомиссией плана по оборонным проектам, которые входят в «Дорожную карту готовности к обороне 2030». Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, представители стран ЕС в январе планируют обсудить представленные ЕК флагманские оборонные проекты. На прошлом заседании Евросовета большинство стран воздержались от официального одобрения этих документов, отмечает Euractiv.

Представленный ЕК список не является окончательным, заявили собеседники портала. По их словам, четыре проекта «мало что значат» для стран ЕС. На планируемой январской встрече участники могут добавить в список предложений ЕК новые идеи, отметил один из источников. Как отмечает Euractiv, если поступят различные противоречивые предложения, это может существенно изменить оборонное планирование ЕС на 2026 год.

16 октября Еврокомиссия представила «Дорожную карту готовности к обороне 2030» — пятилетний проект по перевооружению ЕС и сдерживанию России. Все инициативы в рамках «дорожной карты» стартуют не позднее 2026 года. В рамках программы ЕК разработали четыре плана: «Восточный фланговый дозор», «Европейская стена беспилотников», «Европейский воздушный щит» и «Европейский оборонный космический щит». В комплексе эти программы должны создать единую систему противодействия внешним угрозам на земле, в воздухе и в космическом пространстве.

