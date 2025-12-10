ФСБ: агенты ГУР Боцман и Мацюца пытались похитить в России сына бывшего коллеги

Два агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины собирали сведения на российско-литовской границе. Также они пытались похитить сына своего бывшего коллеги. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии спецслужбы, ГУР дал задание агенту Боцману (В. Кушниренко, 1982 г.р.) собрать данные о госгранице «посредством опроса жителей приграничных литовских населенных пунктов». Также агент использовал квадрокоптер и «результаты аэрокосмической разведки иноспецслужбы», добавили в ЦОС.

Разведка проводилась для последующей «заброски диверсионно-разведывательных формирований на территорию России, переправки средств террора и последующего вывода своих пособников в Литву». А также — «в корыстных целях», заявили в ФСБ. Согласно материалам ведомства, «Боцман» и сотрудник ГУР МО Украины Виталий Мацюца «попытались похитить и вывезти на Украину несовершеннолетнего сына бывшего сотрудника спецслужб Украины». Ребенок жил в России у родственников, за его похищение агентам обещали денежное вознаграждение, добавили в ФСБ.

Подчеркивается, что фигуранты Мацюца и Кушниренко были задержаны сотрудниками ФСБ при попытке незаконного пересечения российской границы. Когда было совершено преступление, в ФСБ не уточнили. Сообщается, что Калининградский облсуд уже признал их виновными в шпионаже (ст. 276 УК РФ), покушении на похищение (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 126 УК РФ), незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Суд приговорил украинцев к 16 и 15 годам в колонии строгого режима.