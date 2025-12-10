В Миассе отказались от возведения ледовых городков

Администрация Миасса расторгла контракт на строительство ледовых городков из-за отсутствия льда на водоемах. Вместо них на городских площадках появятся светящиеся фигуры, сообщил глава города Юрий Ефименко на своей личной странице «ВКонтакте».

Новогодние фигуры разместят на Центральной площади, бульваре Мира, стадионе «Южный», а также на площади дома детского творчества «Юность». В ближайшее время администрация начнет монтаж главной елки.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», от ледового городка также отказалась администрация Копейска.