В Копейске отказались от строительства новогоднего ледового городка

Администрация Копейска решила не строить ледовый городок этой зимой. Причиной стала теплая погода, сообщает пресс-служба мэрии.

«В связи с отсутствием минусовых температур строительство ледового городка не представляется возможным, так как толщина льда не достигает необходимых нормативов»,— подчеркнули в администрации.

По распоряжению главы в скором времени начнут украшать главную площадь и общественные места Копейска. Деревянные горки установят, когда наступят устойчивые холода.