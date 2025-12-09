В Белорецке более 70 домов и соцучреждения остались без отопления из-за аварии

Сегодня утром 73 жилых дома в Белорецке остались без отопления. Как сообщает пресс-служба районной администрации, с 6:00 не подается тепло в дома на улицах Кирова, Карла Маркса, Ленина, Косоротова, 50 лет Октября, 5 июля, Красную, а также на Пуховском переулке.

Кроме того, без тепла остались четыре детских сада и две школы, реабилитационный центр, музыкальная школа, медицинский колледж, поликлиника №2, Городской дворец культуры.

Отключение затронуло гостиницу, автовокзал, типографию, здания прокуратуры, Социального фонда, отделения налоговой службы, банка Уралсиб, управления казначейства.

«У нас серьезная, крупная авария. Третий и 12-й микрорайоны остались без теплоснабжения, все объекты в третьем и 12-м микрорайоне. С трех утра у нас бригада тепловых сетей находится на месте. Проводим поиск места утечки»,— записал видеоролик глава администрации Азат Хакимов.

Проверку из-за коммунальной аварии проводит прокуратура. Ее сотрудники проведут поквартирный обход для замера температуры и оценки условий проживания в период до устранения аварии.

Идэль Гумеров