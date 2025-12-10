Главе СКР доложат по делу о срыве сроков строительства школы в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СКР по Башкирии Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав несовершеннолетних из уфимского микрорайона Кузнецовский затон, сообщает пресс-служба управления СКР по республике.

В ведомстве отметили, что в 2020 году заключен договор с ООО «Билд» на строительство школы за 3,4 млрд руб. до конца 2023 года, но работы до сих пор не завершены. В минстрое Башкирии изменение графика объяснили нехваткой финансирования, а генподрядчик сослался на финансовые проблемы и сложности на этапе проектирования. Дети вынуждены обучаться в школах, расположенных далеко от дома. При этом маршрут школьного автобуса отменили. Обращения родителей в компетентные органы не принесли результатов. Ранее Александр Бастрыкин уже ставил ситуацию на контроль.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Уфе возбудили уголовное дело по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) из-за переноса сроков строительства школы в Кузнецовском затоне. Уголовное дело находится в производстве следственного отдела по Кировскому району Уфы.

Майя Иванова