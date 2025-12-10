В Дагестане медсестру приговорили к семи годам колонии за сбыт морфина
Верховный суд Дагестана ужесточил приговор бывшей старшей медсестре больницы, осужденной за незаконный оборот наркотических средств. Апелляционная инстанция заменила условный срок на реальное лишение свободы сроком 7 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам уголовного дела, сотрудница Каспийской центральной городской больницы похитила крупную партию морфина, часть из которой успела продать. Так, в 2018 году обвиняемая, отвечавшая за хранение и выдачу наркотических препаратов пациентам, обманным путем заставила врача-терапевта выписать рецепт на лекарство с морфином. Медработница утверждала, что препарат предназначается для больного, который состоял на учете. Позднее в течение двух недель осужденная делала внутривенные инъекции своему знакомому в медучреждении. Оставшиеся 23 ампулы она спрятала в рабочем кабинете для продажи.
Районный суд первой инстанции признал доказательства достаточными и приговорил подсудимую к 7 годам условно. Верховный суд Дагестана установил, что районный суд недостаточно учел характер и степень опасности деяния, и назначил реальное лишение свободы в колонии общего режима.