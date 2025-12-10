Главным архитектором Белгорода назначен Андрей Синегубов

Замглавы управления архитектуры и градостроительства Белгорода Андрей Синегубов занял должность руководителя этого управления — главного архитектора города. Информация о назначении появилась 5 декабря в выписке ЕГРЮЛ.

В марте 2025-го господин Синегубов стал исполняющим обязанности руководителя управления после ухода с поста главного архитектора Тимура Валеева. Господин Валеев покинул должность в феврале из-за перехода на новую работу.

Андрей Синегубов возглавлял ведомство и ранее — в январе–марте 2023 года, когда из него уволился Сергей Киселев. Последний руководил управлением с 2017 года.

Мария Свиридова