Главный архитектор Белгорода Тимур Валеев покинул свой пост
Из мэрии Белгорода уволился главный городской архитектор
Пост руководителя управления архитектуры и градостроительства — главного архитектора Белгорода покинул Тимур Валеев. Об этом сообщили в мэрии облцентра.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уточняется, что господин Валеев переходит на новое место работы. На сайте горадминистрации его должность значится как вакантная.
До назначения главным архитектором Белгорода Тимур Валеев работал заместителем профильного управления. На руководящей должности он в начале 2023 года сменил Сергее Киселева, занимавшего ее пять лет.