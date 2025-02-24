Главный архитектор Белгорода Тимур Валеев покинул свой пост

Пост руководителя управления архитектуры и градостроительства — главного архитектора Белгорода покинул Тимур Валеев. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что господин Валеев переходит на новое место работы. На сайте горадминистрации его должность значится как вакантная.

До назначения главным архитектором Белгорода Тимур Валеев работал заместителем профильного управления. На руководящей должности он в начале 2023 года сменил Сергее Киселева, занимавшего ее пять лет.

Алина Морозова