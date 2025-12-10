Замначальника отдела челябинского Россельхознадзора будут судить за взятки

Следственный отдел по Калининскому району Челябинска завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего заместителя начальника отдела надзора за обеспечением карантина растений, качества зерна и семенного контроля по Челябинской области Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Ее обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области

По версии следствия, замначальника отдела приняла в качестве взятки телефон за 109 тыс. руб., ноутбук и аксессуаров к нему стоимостью 93 тыс. руб. от бизнесмена, торговавшего овощами и фруктами. Взамен в 2022-2023 годах она ускоренно оформляла и выдавала ему фитосанитарные сертификаты. Продукция при перемещении через государственную границу не проходила проверки, считает следствие. Позже, по данным СК, сотрудница надзорного ведомства продала телефон за 60 тыс. руб., легализовав таким образом преступный доход. Кроме того, в 2023 году замначальника отдела получила от этого предпринимателя и еще одного бизнесмена по 1,3 млн руб. с каждого за аналогичные действия.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые занимались оперативным сопровождением уголовного дела. Задержали и взяткополучателя, и взяткодателя в мае этого года. Замначальника отдела обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности), ч. 1 ст. 174. 1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления). Имущество фигурантки арестовано на сумму 4,6 млн руб.

Кроме того, завершено расследование дела в отношении 41-летнего бизнесмена, обвиняемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Арестована его недвижимость общей стоимостью 5,8 млн руб.

Виталина Ярховска