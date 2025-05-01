Начальника отдела челябинского Россельхознадзора подозревают в получении взяток

УФСБ России по Челябинской области пресекло должностное преступление в сфере карантинного и фитосанитарного контроля. Подозреваемые — начальник отдела управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям и руководитель коммерческой организации, сообщили в пресс-службе УФСБ.

С сентября по декабрь 2023 года руководитель подразделения и директор компании организовали канал незаконной выдачи фитосанитарных сертификатов для плодоовощной продукции из Центральной Азии. Продукция пересекала границу РФ без необходимых лабораторных испытаний. За это должностное лицо получило взятки на сумму не менее 2,5 млн руб.

На основании материалов УФСБ возбуждены уголовные дела по статьям 290 и 291 УК РФ (получение и дача взятки). Проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы и выявления других возможных эпизодов преступной деятельности.