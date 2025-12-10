На Кубани за пять лет построили и отремонтировали более 400 медучреждений

В Краснодарском крае за пять лет построили и отремонтировали более 400 медицинских учреждений, включая 80 объектов по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Среди построенных объектов — более 60 фельдшерско-акушерских пунктов и 65 офисов врача общей практики, а также поликлиники в Калининском и Кавказском районах, детская поликлиника в краснодарском микрорайоне Гидростроителей и корпус краевой клинической больницы №1. Кроме того, специалисты отремонтировали 270 различных медицинских организаций.

«Обеспечиваем их новейшей техникой и подбираем квалифицированный персонал. В результате благодаря современному оборудованию врачи применяют инновационные методы диагностики для раннего обнаружения заболеваний. Эта работа создает качественно новый уровень жизни в регионе, помогает спасать тысячи пациентов»,— заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона также подчеркнул, что особое внимание уделяют оказанию первичной медицинской помощи в небольших и отдаленных хуторах и станицах. Для повышения доступности специализированной медицины по всему Краснодарскому краю открыли сосудистые, травматологические, онкологические межрайонные центры — всего функционирует 69 таких организаций.

За пять лет для первичного звена здравоохранения закупили более 1 тыс. автомобилей. Во все учреждения поставили 23,3 тыс. единиц оборудования.

Алина Зорина