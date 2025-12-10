Бастрыкин поручил проверить инцидент с избиением инвалида врачом в Ялте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки инцидента в ялтинском психоневрологическом диспансере, где врач применила физическую силу к пациенту-инвалиду. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В соцсетях распространилось видеообращение жительницы Ялты, в котором говорилось о совершении противоправных действий в отношении ее сына-инвалида в одном из городских психоневрологических диспансеров. В ноябре 2024 года во время стационарного лечения медик применила по отношению к пациенту физическую силу. В результате пострадавший упал и получил травму.

Руководство медучреждения до сих пор не предприняло никаких мер реагирования, к ответственности никого не привлекли.

ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начало процессуальную проверку. Глава СКР поручил руководителю ведомства Владимиру Терентьеву доложить о результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Выполнение поручения и ход проверки взяли под контроль в центральном аппарате СКР.

Алина Зорина