В суд направлено дело об убийстве криминального авторитета в Новокузнецке

Кемеровский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении заказчика и организатора убийства криминального авторитета из Новокузнецка Александра Жестокова в 2018 году. Им вменяют в вину организацию убийства (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила прокуратура региона. По данным источников «Ъ-Сибирь», фигурантами уголовного дела являются Андрей Артюшкин и Алексей Коваленко.

По версии следствия, в 2018 году несколько злоумышленников наняли для убийства криминального авторитета жителя Новокузнецка. «Организаторы выбрали место для нападения, подготовили оружие, транспорт и средства маскировки для киллера»,— установили правоохранители.

В ночь на 27 июля киллер прибыл в кафе-бар «Джамбу» на пр. Металлургов в Новокузнецке, где застрелил Александра Жестокова из пистолета с глушителем. Исполнитель убийства получил вознаграждение в размере 1,5 млн руб., уточнили в областном следственном управлении СКР. Он был задержан. Источники «Ъ-Сибирь» уточнили, что киллер заключил контракт с Минобороны РФ и участвует в СВО.

Как писал «Ъ-Сибирь», менее чем за месяц до гибели Александр Жестоков освободился из колонии. Он был задержан в 2013 году по обвинению в организации преступного сообщества, вымогательстве и мошенничестве. В 2017 году Центральный райсуд Новокузнецка приговорил его к семи годам в колонии особого режима. Год спустя осужденного выпустили досрочно, с учетом времени, проведенного в СИЗО в период следствия.

