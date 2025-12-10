Глава СКР потребовал доклад по делу о нарушении прав крымской сироты

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав сироты из села Яркое Поле в Крыму, которой не предоставляют положенное жилье с 2019 года. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Жительница крымского села обратилась к председателю Следственного комитета через приемную в социальной сети. Сирота сообщила о длительном непредоставлении ей положенного по закону жилья. В 2019 году ее включили в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако спустя несколько лет выяснилось, что документы, подтверждающие постановку в специализированную очередь, утрачены. После многочисленных обращений в различные инстанции жительницу Крыма вновь внесли в соответствующие списки, но меры к реализации прав так и не приняли. Благоустроенное жилье также не получила сестра заявительницы.

ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю ведет расследование уголовного дела по факту произошедшего. Ранее Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад по данному делу.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Алина Зорина