Редакция «Коммерсантъ-Кубань» продолжает серию материалов о резонансных преступлениях прошлых лет. Пять лет назад, 10 декабря 2020 года, в Армавире 32-летний Акшин Гусейнов совершил жестокое двойное убийство, записал видеоролики, в которых объяснил, почему он это сделал, и опубликовал их в сети. Его жертвами стали 26-летняя Виктория Макарова и ее девятилетний брат. Тело Гусейнова нашли спустя четыре дня после убийств на берегу Черного моря в Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ночью 11 декабря 2020 года в сети завирусились два видеообращения армавирца Акшина Гусейнова. На кадрах молодой мужчина позировал на фоне ванны с телом своей девушки Виктории Макаровой и подробно рассказывал, как совершил расправу над ней, а также что его побудило совершить преступление. В конце ролика он сообщал, что собирается жестоко убить ее младшего брата, который находился в это время дома один.

«Потому что я так хочу, я получу от этого удовольствие»,— говорил Акшин Гусейнов, глядя в камеру.

Позже выяснилось, что шок-контент в один из пабликов «ВКонтакте» Гусейнов прислал самостоятельно около полуночи. Администратор выложил ролики в сеть, после чего пользователи стали звонить в полицию, сообщая о возможных преступлениях и надеясь, что все это злой розыгрыш. Но информация подтвердилась.

В девять утра региональное Следственное управление СКР сообщило, что в отношении 32-летнего жителя Армавира возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ). На места преступлений выехали следственные группы из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов, дело взял на личный контроль руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов.

Акшин Гусейнов родился в 1988 году в Армавире, рос без отца, его воспитывали мама и бабушка. По данным «АиФ», с Викторией он познакомился в магазине обуви, где девушка работала продавцом. Акшин работал в строительной фирме, но был очень амбициозным, мечтал открыть собственный большой бизнес (на него было оформлено ИП «Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для увеселения», также он управлял пейнтбольным клубом ARMA, где устраивал военно-тактические игры). Виктория Макарова жила с младшим братом и матерью, которая много работала, чтобы обеспечить семью.

Согласно пресс-релизу СКР, убийство девушки было совершено на почве ревности. Днем 10 декабря в съемной квартире на улице Розы Люксембург Акшин Гусейнов нанес Виктории Макаровой множественные удары в область головы, после чего он переместил тело погибшей в ванну. Совершив первое убийство, Гусейнов на автомобиле отправился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района (дорога занимает около 30 минут), где с особой жестокостью убил 9-летнего брата девушки (мальчик находился дома один, пока мама была на работе).

В видеообращении, которое длится десять минут, Акшин Гусейнов рассказал, что убил Викторию в гневе. Он объяснил, что его поступок был вызван не столько изменой, сколько накопившимся недовольством поведением девушки. В ролике он также заявил, что после преступления поедет к морю и сведет счеты с жизнью.

Днем 11 декабря автомобиль Chevrolet Lacetti, на котором передвигался убийца, был найден на берегу Черного моря в Джубге. Акшина Гусейнова объявили в федеральный розыск. Поиски преступника, в том числе в акватории Черного моря и в окрестных лесах, вели представители силовых структур, а также 250 казаков Кубанского казачьего войска, в том числе применяли квадрокоптеры и другую технику.

14 декабря в Новороссийске, между поселками Алексино и Мысхако, на берегу моря было обнаружено тело Акшина Гусейнова. Он исполнил свое обещание, данное в видеоролике, и совершил самоубийство.

Похороны 26-летней Виктории Макаровой и ее девятилетнего брата прошли на кладбище в станице Новоалексеевской. Попрощаться с ними пришли все станичники. Где похоронен их убийца — неизвестно.

Уголовное дело в отношении «армавирского убийцы» Акшина Гусейнова вскоре было прекращено. Подробности расследования, в том числе результаты посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы, в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю не раскрывали, ссылаясь на нормы ст. 161 УПК РФ. Психиатры, изучив ролики Акшина Гусейнова, не исключали в своих заявлениях СМИ, что у него было серьезное вовремя не диагностированное психическое заболевание.

Лия Пацан