Спрос на цветы в России вырос почти на 10%

В январе—ноябре число покупок цветов в рознице выросло на 9% год к году, следует из данных «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (есть «Ъ»). По подсчетам ИТ-компании «Эвотор», продажи срезанных цветов в денежном выражении увеличились на 12% год к году.

По данным сервиса моментальных платежей T-Pay, в январе—октябре спрос на цветы, купленные онлайн, в натуральном выражении вырос на 13% год к году, в денежном — на 25%. В офлайне спрос на такую продукцию увеличился на 1% в натуральном выражении, в денежном — на 14%.

По информации «Чек Индекса», на 1–25 ноября медианная цена на цветы составила более 3,9 тыс. руб., что на 5% больше год к году. Согласно подсчетам T-Pay, средний чек на цветы с января по октябрь увеличился на 14%, до 2,1 тыс. руб.

В ГК «Горкунов» уточняют, что доля российских цветов в рознице составляет 25%. В сегменте роз средней и высшей ценовой категории этот показатель превысил 35%.

