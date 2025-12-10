Reuters: главы оборонных компаний Индии приезжали в Москву на переговоры

Руководители минимум шести производителей оружия из Индии в этом году несколько раз были в Москве для переговоров по созданию совместных предприятий с российскими оборонными компаниями, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, одна из таких встреч прошла в ходе визита индийской оборонно-промышленной делегации 29–30 октября во главе с замминистра обороны Индии Сандживом Кумаром.

На встречах обсуждались возможности производства запасных частей для истребителя МиГ-29, систем ПВО и вооружения российского производства, сообщает Reuters. Кроме того, рассматривалось предложение России о создании в Индии производственных предприятий для разработки оборудования, которое потенциально можно было бы экспортировать в Москву.

В Россию приезжала «широкая делегация представителей оборонных подразделений индийских конгломератов, государственных компаний», а также стартапов, занимающихся разработкой беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта для военного применения.

Влад Никифоров