Российский рынок защиты ИИ к 2029 году может достичь 11 млрд рублей

Российский рынок защиты ИИ в 2026 году составит не менее 1 млрд руб., а к 2029 году достигнет 11 млрд руб., следует из прогноза IT-компании AppSec Solutions (есть у “Ъ”). Рынок только формируется, но от него ждут роста в геометрической прогрессии.

Источник “Ъ”, близкий к крупной IT-корпорации, приводит более позитивные оценки: 3–4 млрд руб. в 2026 году и 25–30 млрд руб. в 2030-м. При этом российский рынок генеративного ИИ к концу года достигнет 58 млрд руб. при объеме 13 млрд руб. в 2024 году.

На рынке в 2025 году зафиксированы первые публичные инциденты, которые связаны с утечками персональных данных и коммерческой тайны из GenAI-моделей, отмечает директор по кибербезопасности «СберТеха» Всеслав Соленик. По его словам, это формирует новый сегмент рынка.

