Екатеринбург в 2025 году посетили рекордные 1,8 млн туристов

Туристический поток в 2025 году в Екатеринбурге достиг 1,8 млн человек — это число стало рекордным, сообщили в городской администрации. По данным Российского союза предприятий туристской индустрии (РСТ), рост в Свердловской области и Екатеринбурге выше рынка — в частности, в количестве бронирования гостиниц рост составляет 12%, что в два раза выше общих показателей.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году городской департамент общественных связей уделил внимание созданию двух продуктов, одним из них стала разработка новой концепции бренда Екатеринбурга. Другой — туристический сайт, на котором гости города могут выбрать отель или хостел, ресторан с уральской кухней, ознакомиться с достопримечательностями и посетить экскурсии.

Кроме того, на стойках регистрации всех 139 гостиниц и 55 хостелов размещены карты и путеводители по Екатеринбургу, привлекаются к сотрудничеству туроператоры и блогеры, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. В Тюмени, Казани и Москве размещается социальная реклама с приглашением в Екатеринбург.

Напомним, ранее стрит-арт линию Екатеринбурга признали лучшим экскурсионным туристическим маршрутом на национальной премии Russian Traveler Awards 2025. Она знакомит туристов и горожан с уличным искусством.

