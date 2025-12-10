РСУРН предложил привлекать МВД для проверки продавцов жилья

Президент Российского союза участников рынка недвижимости (РСУРН) Александр Попов направил в Госдуму предложения по усилению контроля за сделками на вторичном рынке жилья. Письмо датировано 20 ноября, с его содержанием ознакомился «Ъ».

Инициативы направлены на борьбу с мошенничеством, когда продавцов обманом лишают вырученных средств, после чего они через суд оспаривают сделку, оставляя покупателя без денег и квартиры. Ярким примером стало дело певицы Ларисы Долиной.

РСУРН предлагает внести изменения в закон «О госрегистрации недвижимости». В частности, предоставить право МВД приостанавливать регистрацию сделки при выявлении признаков мошенничества. Также союз предлагает ввести обязательную анкету продавца, разработанную с участием судебно-медицинских экспертов, и привлекать психологов МВД для оценки его состояния при подозрительных обстоятельствах.

