Этическая комиссия FIFA может рассмотреть жалобу на вручение Премии мира Трампу

Английская правозащитная организация FairSquare подала запрос на расследование нарушений президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, сообщает AP News.

Возможные нарушения связаны с обязанностью соблюдать политический нейтралитет и касаются публичной поддержки господина Инфантино президента США Дональда Трампа и вручение ему Премии мира, отмечает агентство.

Этический кодекс FIFA предусматривает отстранение от футбольной деятельности на срок до двух лет за нарушение обязанности соблюдать нейтралитет. Жалобу должна рассматривать комиссия по этике федерации.

Джанни Инфантино вручил Дональду Трампу Премию мира 5 декабря во время жеребьевки финальной части чемпионата мира в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Президент FIFA во время вручения заявил: «Вот таким и должен быть лидер — лидер, который заботится о людях».

Влад Никифоров