Дональду Трампу вручили Премию мира, учрежденную FIFA

Президент США Дональд Трамп получил Премию мира за «укрепление мира и единства во всем мире». Он стал первым лауреатом этой премии, учрежденной всего месяц назад Международной федерацией футбола (FIFA). Церемония награждения прошла во время жеребьевки финальной части чемпионата мира в Кеннеди-центре в Вашингтоне (округ Колумбия). Об этом сообщает AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп на церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне (5 декабря 2025 года)

Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп на церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне (5 декабря 2025 года)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вручая золотую медаль, кубок и сертификат Дональду Трампу, президент FIFA Джанни Инфантино заявил: «Вот таким и должен быть лидер — лидер, который заботится о людях». И добавил: «Это ваша премия, ваша премия мира». Президент США в ответ заявил, что это «большая честь» для него. При этом перед началом церемонии, когда имя лауреата еще не было известно, господин Трамп заявил собравшимся журналистам, что никакие премии ему не нужны, а он просто хочет «спасать жизни».

Об учреждении Премии мира президент FIFA Джанни Инфантино объявил 6 ноября, отметив, что она будет присуждаться за «особые» заслуги в «объединении людей». За несколько дней до этого стало известно, что Дональд Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира, которую ему многие прочили, включая господина Инфантино.

Алена Миклашевская