Маск заявил, что отказался бы снова курировать работу DOGE
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не хотел бы вновь возглавлять ведомство по повышению эффективности американского правительства (DOGE).
«Мы добились небольшого успеха»,— сказал Маск в подкасте бывшей сотрудницы DOGE Кэти Миллер. Он отметил, что в период его работы удалось прекратить финансирование ряда неэффективных программ. По его словам, от $100 до $200 млрд ежегодно расходовались бесконтрольно, и эта практика была остановлена.
Отвечая на вопрос о готовности вернуться к такой работе, предприниматель ответил отказом. «Нет, не думаю. Полагаю, вместо DOGE я бы лучше работал в своих компаниях»,— сказал господин Маск. Он владеет компаниями SpaceX, Tesla, X (бывший Twitter).
Илон Маск курировал деятельность DOGE с января по май 2025 года. Cогласно документации, департамент должен был работать до июля 2026 года, однако DOGE был упразднен в ноябре 2025 года. Изначальный план департамента сократить расходы бюджета на $2 трлн не был реализован.