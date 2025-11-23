Reuters: департамента эффективности правительства США больше «не существует»

Департамента эффективности правительства (DOGE), столь шумно начавшего свою работу в январе и грозившего масштабно сократить расходы бюджета, больше нет. Это выяснило агентство Reuters, заинтересовавшееся состоянием дел в DOGE, о котором в последнее время практически не слышно. Как заявил агентству глава управления кадровой службы США Скотт Купор, DOGE «не существует», он уже не является «централизованной структурой».

Агентство выяснило, что часть функций DOGE теперь перешла самому управлению кадровой службы США. Часть бывших сотрудников DOGE работает теперь в новой структуре National Design Studio, созданной указом президента Дональда Трампа в августе этого года, и занимается улучшением внешнего вида сайтов правительства. Еще часть сотрудников разошлась по другим департаментам, включая Госдепартамент США и Министерство здравоохранения и социальных служб.

DOGE был создан в январе 2025 года и, согласно документации, должен был работать до июля 2026 года. Громкие заявления первого главы DOGE Илона Маска о жесткой борьбе с расточительством госбюджета постепенно сошли на нет, а потом из департамента ушел и сам господин Маск. Изначальный план сократить расходы бюджета на $2 трлн не был реализован. И, как отмечает Reuters, независимые эксперты не могут проверить утверждения DOGE о том, что удалось сократить расходы на «десятки миллиардов долларов», поскольку ведомство не предоставляло подробных финансовых отчетов о своей работе.

Алена Миклашевская