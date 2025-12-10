«Ливерпуль» забил и без Мохамеда Салаха

В центральном матче очередного дня футбольной Лиги чемпионов «Ливерпуль» на чужом поле со счетом 1:0 переиграл миланский «Интер». Победа, одержанная в отсутствие Мохамеда Салаха, испортившего отношения с руководством своего клуба, позволяет британскому гранду рассчитывать на выход из общего этапа непосредственно в 1/8 финала, без стыковых матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Из девяти матчей первой половины шестого тура общего этапа Лиги чемпионов наибольший интерес вызывала встреча в Милане, где «Интер» принимал «Ливерпуль». Интригу этому противостоянию добавляла конфликтная ситуация, связанная с взаимоотношениями Мохамеда Салаха, звездного нападающего «Ливерпуля» и его руководством.

В итоге звездный форвард, который два с половиной месяца назад занял четвертое место в списке претендентов на «Золотой мяч» France Football, по решению главного тренера действующих чемпионов Англии Арне Слота попросту не попал в заявку.

И это при том, что в пяти предыдущих турах «Ливерпуль» потерпел два поражения — в сентябре в гостях от «Галатасарая» и совсем недавно дома от ПСВ. То есть, турнирная ситуация по большому счету обязывала его играть на победу.

Поначалу ситуацию на поле контролировал «Интер», однако первые опасные удары по чужим воротам нанес «Ливерпуль». Через четверть часа с небольшим после стартового свистка вратаря хозяев Янна Зоммера один за другим заставляли вступить в игру Кертис Джонс и Райан Гравенберх. К тому времени в составе миланцев произошла вынужденная замена: вместо травмированного Хакана Чалханоглу на поле вышел Петр Зелиньский. А еще спустя десять минут Зоммер отразил сильный удар в ближний угол, который нанес Юго Экетике.

Гол, забитый после розыгрыша углового футболистами «Ливерпуля» на 38-й минуте, был отменен из-за игры рукой все того же Экетике. Казалось, что гости надежно перехватили инициативу, но в концовке первого тайма острее был «Интер». Штрафной в исполнении Николо Бареллы, после которого мяч пролетел над перекладиной и особенно удар головой Лаутаро Мартинесом после навеса с левого фланга атаки Алессандро Бастони, отраженный Алисоном, смотрелись весьма эффектно. В общем, ничья до перерыва выглядела логичным результатом, хотя она вполне могла быть и не нулевой.

Во втором тайме характер борьбы практически не изменился. Шла игра на встречных курсах, хотя по совокупности опасных моментов преимущество было у «Ливерпуля». Взять хотя бы очередное спасение Зоммера, который на 80-й минуте отразил удар в упор Конора Брэдли.

И в конце концов гости все-таки наиграли на свой гол.

На 85-й минуте Бастони позволил себе слишком много, придержав в своей штрафной площади за футболку Флориана Вирца. Тот сначала вроде бы удержался на ногах, но затем упал, и немецкий главный судья Феликс Цвайер с подачи VAR назначил пенальти, четко реализованный Домиником Соболсаи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claudia Greco / Reuters Фото: Claudia Greco / Reuters

В итоге — 0:1. «Интер», который в предыдущем туре уступил мадридскому «Атлетико», проиграл второй раз подряд, в то время как «Ливерпуль» в отсутствие Салаха реабилитировался за разгромное домашнее поражение двухнедельной давности от ПСВ. Для английского гранда эта победа крайне важна, ведь в последних двух турах ему будут противостоять «Марсель» и «Карабах», по сравнению с тем же «Интером» — не столь статусные соперники.

В других матчах дня «Аталанта» из Бергамо и «Барселона» одержали волевые победы соответственно над лондонским «Челси» и франкфуртским «Айнтрахтом» с одинаковым счетом 2:1, а мюнхенская «Бавария», также пропустив первой, переиграла лиссабонский «Спортинг» — 3:1. Лондонский «Тоттенхем» не оставил шансов пражской «Славии» — 3:0, ПСВ из Эйндховена дома проиграл «Атлетико» — 2:3, «Монако» сломил сопротивление стамбульского «Галатасарая» — 1:0, «Марсель» на выезде доказал преимущество над брюссельским «Юнионом» — 3:2, а алма-атинский «Кайрат» уступил греческому «Олимпиакосу» — 0:1.

Таким образом, «Бавария» с 15 очками догнала лидера общего этапа лондонский «Арсенал» — единственную команду, которая выиграла пять своих предыдущих матчей и в среду в гостях встретится с бельгийским «Брюгге». На третье место с 13 очками вышла «Аталанта». По 12 очков имеют «Интер», «Атлетико», «Ливерпуль», а также ПСЖ и «Реал», у которых в запасе по одному матчу. Именно эти клубы на сегодняшний день составляют восьмерку, которая без стыковых матчей отправляется прямиком в 1/8 финала.

Евгений Федяков