Конгресс США рассмотрит законопроект о запрете выпуска монет с изображением Трампа

Сенаторы-демократы внесли в Конгресс США законопроект, запрещающий размещать изображения действующих президентов страны на банкнотах и монетах.

В тексте законопроекта указан прямой запрет на выпуск любой американской валюты, содержащей портрет живущего или действующего президента. Инициаторами выступили Джефф Меркли от штата Орегон и Кэтрин Кортец Масто от Невады.

Как пояснил господин Меркли, мера напрямую направлена против возможной инициативы президента Дональда Трампа. Ранее обсуждался выпуск к 250-летию США в 2026 году новой однодолларовой монеты с его изображением.

«В то время как монархи помещают свои лица на монеты, у Америки никогда не было и никогда не будет короля»,— сказала Кэтрин Кортец Масто (цитата по ТАСС).

Путь Дональда Трампа в бизнесе и политике

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Фото: New York Military Academy

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Фото: NY Daily News Archive via Getty Images

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Фото: The Washington Post via Getty Image

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Фото: AP

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю &lt;br>На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю
На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

Фото: Ronald Reagan Presidential Library

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Фото: 20th Century Fox

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе&lt;br> На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе
На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Фото: AP / Marty Lederhandler

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

Фото: AP / Chris O'Meara

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Фото: Reuters / Marco Bello

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Фото: AP

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Фото: AP / LM Otero

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

Фото: AP / John Locher

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон&lt;br> На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон
На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Фото: AP / Andrew Harnik

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Фото: AP / Branden Camp

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Фото: AP / Eric Jamison

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Фото: AP / Susan Walsh

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию &lt;br>На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию
На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

Фото: Leah Millis / Reuters

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

Фото: AP / Alex Brandon

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Фото: AP / Alex Brandon

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан &lt;br>На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан
На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

Фото: Leah Millis / Reuters

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

Фото: Tom Brenner / Reuters

16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

Фото: Evan Vucci / AP

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

Фото: Reuters / Brian Snyder

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

Фото: Reuters / Brian Snyder

