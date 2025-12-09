Конгресс США рассмотрит законопроект о запрете выпуска монет с изображением Трампа

Сенаторы-демократы внесли в Конгресс США законопроект, запрещающий размещать изображения действующих президентов страны на банкнотах и монетах.

В тексте законопроекта указан прямой запрет на выпуск любой американской валюты, содержащей портрет живущего или действующего президента. Инициаторами выступили Джефф Меркли от штата Орегон и Кэтрин Кортец Масто от Невады.

Как пояснил господин Меркли, мера напрямую направлена против возможной инициативы президента Дональда Трампа. Ранее обсуждался выпуск к 250-летию США в 2026 году новой однодолларовой монеты с его изображением.

«В то время как монархи помещают свои лица на монеты, у Америки никогда не было и никогда не будет короля»,— сказала Кэтрин Кортец Масто (цитата по ТАСС).