В ярославском аэропорту сняли ограничения, введенные в 18 часов 9 декабря для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале в 22:43 9 декабря.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В период действия ограничений аэропорт в Туношне не принимал и не выпускал самолеты. Незадолго до введения ограничений была объявлена беспилотная опасность в Ярославской области, об отбое которой официально еще не сообщалось.