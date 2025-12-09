В Ярославской области объявили беспилотную опасность

На территории Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

Он рекомендовал жителям региона укрыться в ближайших зданиях, а в помещениях зашторить окна и уйти в комнату со сплошными стенами. На территории области могут быть фрагменты БПЛА, уточнил господин Евраев.

«При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112. Учреждения региона работают в штатном режиме. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по отражению атаки продолжается»,— написал губернатор.

Об отбое сигнала «Беспилотная опасность» будет объявлено дополнительно.