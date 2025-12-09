Президент Финляндии заявил о приближении мирного соглашения по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что мирное урегулирование конфликта на Украине сейчас ближе, чем когда-либо с февраля 2022 года, передает Bloomberg. Он сообщил, что работа над соглашением ведется сразу по трем документам.

Фото: Yves Herman / Reuters Александр Стубб

Фото: Yves Herman / Reuters

Первый из них представляет собой рамочный договор из 20 пунктов. Он пришел на смену прежнему 28-пунктовому плану США, отдельные положения которого, по словам господина Стубба, были неприемлемы для Украины. Они касались ограничения вступления страны в НАТО и сокращения численности вооруженных сил. Второй документ посвящен гарантиям безопасности для Украины, третий — вопросам ее будущего восстановления.

СегодняУкраина и ее европейские союзники должны были направить в Вашингтон собственный вариант плана по завершению конфликта, согласованный лидерами Великобритании, Франции и Германии.

