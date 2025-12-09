Паслер призвал единороссов взять абсолютное большинство мандатов в 2026 году

Кандидаты от «Единой России» должны одержать «стопроцентную» победу в одномандатных округах на выборах депутатов Госдумы, законодательного собрания Свердловской области и взять абсолютное большинство мест в 34 муниципальных думах Среднего Урала в 2026 году, заявил секретарь свердловского реготделения партии, губернатор Денис Паслер на XLIV конференции объединения. По словам главы региона, всего в рамках всех избирательных кампаний будет разыграно 545 мандатов.

Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В ближайшее время должны быть созданы местные административные штабы и штабы общественной поддержки, сверстаны планы мероприятий, составлены списки кандидатов и развернута широкая информационная работа с населением. Я уже много раз говорил о важности прямого диалога с земляками, прошу всех придерживаться этого подхода»,— подчеркнул господин Паслер.

Губернатор отметил, что членами свердловского реготделения «Единой России» являются 48 432 человека. «Это фундамент партии, мощная созидательная сила, которая принесет достойный вклад в общую победу. Нам снова предстоит доказать, что "Единая Россия" на любом историческом этапе, под любыми внешними проблемами способна достигать поставленных целей — укреплять общественное согласие на благо нашей родины — многонациональной, единой и великой России»,— сказал Денис Паслер.

Ранее, 5 декабря, член президиума генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Иван Квитка предупредил губернаторов, председателей региональных парламентов и заместителей глав регионов Уральского федерального округа (УрФО), что выборы в 2026 году «прогнозируются непростые, с повышенным уровнем электоральной конкуренции». Полномочный представитель президента Артем Жога подчеркнул, что единороссам следует активнее работать с депутатами в муниципалитетах. «Они напрямую общаются с жителями, знают проблемные вопросы и участвуют в мониторинге реализации социальных программ на местах»,— пояснили в полпредстве. Господин Жога добавил, что руководство страны ориентировано на «сплочение депутатского корпуса и создание единой команды для эффективной коммуникации с избирателями».

Василий Алексеев