Квитка обсудил с уральскими губернаторами и Жогой «непростые» выборы 2026 года

Член президиума генерального совета «Единой России» (ЕР), заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Иван Квитка обсудил подготовку к выборам в нижнюю палату российского парламента, в законодательные органы Свердловской, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и проведение 70 муниципальных кампаний на территории Уральского федерального округа (УрФО) в 2026 году. Участие во встрече на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» приняли полномочным представителем президента Артем Жога, губернаторы Денис Паслер (Свердловская область), Александр Моор (Тюменская область), Алексей Текслер (Челябинская область), председатели региональных парламентов и заместители глав субъектов. «Выборы прогнозируются непростые, с повышенным уровнем электоральной конкуренции»,— написал господин Квитка в своем Telegram-канале.

Слева направо: Денис Паслер, Артем Жога, Иван Квитка Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Справа налево: Иван Квитка, Артем Жога, Денис Паселр, Александр Моор, Алексей Текслер Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Господин Жога подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» следует активнее работать с депутатами в муниципалитетах. «Они напрямую общаются с жителями, знают проблемные вопросы и участвуют в мониторинге реализации социальных программ на местах»,— пояснили в полпредстве. Артем Жога добавил, что руководство страны ориентировано на «сплочение депутатского корпуса и создание единой команды для эффективной коммуникации с избирателями».

Полпред отметил, что в период выборов высок риск «масштабных диверсий в интернете со стороны оппонентов». «Появление множества фейков, которые вводят граждан в заблуждение. Нужно уметь этому противостоять: оперативно распознавать ложную информацию и публично разоблачать ее. Региональные отделения "Единой России" сейчас совместно тестируют IT-платформу, которая обеспечит новый уровень внутрипартийной коммуникации, а также поможет депутатам всех уровней сделать работу более результативной»,— заверили в полпредстве.

Артем Жога подчеркнул, что на особом контроле партии остается вопрос привлечения в органы власти ветеранов специальной военной операции (СВО). «По итогам выборной кампаний 2025 года победу одержали порядка 100 бывших и действующих бойцов, выдвигавшихся от "Единой России". Из них 11 стали депутатами регионального уровня, 87 — местного, один боец возглавил муниципальное образование»,— пояснили в полпредстве.

Губернатор Денис Паслер в ходе выступления отметил, что доверие свердловчан к «Единой России» строится на «стабильности и устойчивости экономики, социальном благополучии, росте доходов, комфорте и безопасности». «Несмотря на вызовы и риски, связанные с санкционным давлением, перенастройкой рынков сбыта, растущей нагрузкой на бюджет, экономика Свердловской области сохраняет устойчивость. Приоритетами нашей социальной политики остаются народосбережение, поддержка семей с детьми и других незащищенных категорий граждан, помощь участникам СВО и их близким»,— заверил глава Среднего Урала.

Василий Алексеев