Почти 100 тысяч российских подростков состоят на учете в МВД

На 1 июля 2025 года на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (ПДН) МВД состояло 97,5 тыс. человек, сообщили “Ъ” в министерстве. За предыдущие пять лет максимальный показатель был зафиксирован в 2022 году — тогда на учете находилось 105,7 тыс. несовершеннолетних. Минимум был зафиксирован в 2021 году — в тот год в ПДН числилось всего 19,9 тыс. подростков.

Наибольшее число несовершеннолетних было поставлено на учет в Санкт-Петербурге (3566 человек), Москве (3425), Пермском крае (3375), Свердловской (3162) и Иркутской (2950) областях, Республике Башкортостан (2874), Ленинградской (2851) области, Алтайском крае (2782), Республике Татарстан (2330) и Краснодарском крае (2273). Отвечая на запрос “Ъ”, в ведомстве отметили «значительную численность детского населения» в перечисленных регионах.

Напомним, что основаниями для постановки на учет в ПДН являются употребление алкоголя и наркотиков, совершение преступления в возрасте, в котором нельзя привлечь к уголовной ответственности, совершение административного правонарушения и др. В МВД сообщили, что в большинстве случаев несовершеннолетние попадают в поле зрения полиции в связи с совершением административных правонарушений. В последние пять лет доля таковых стабильно превышала 50% от всех поставленных на учет.

Попавшие на учет в ПДН включены в общую систему «профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в рамках которой работают комиссии по делам несовершеннолетних. На учете у них сегодня состоит около 420 тыс. человек, сообщает Минпросвещения.

Эмилия Габдуллина