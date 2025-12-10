Лизинговый рынок России сократился почти вдвое за три квартала 2025 года

Объем нового бизнеса лизинговых компаний в России за январь-сентябрь 2025 года упал на 47,7%, до 1,38 трлн руб. Девять из десяти крупнейших сегментов показали снижение, свидетельствуют данные «Эксперт РА».

Наибольшее падение в денежном выражении зафиксировано в сегменте грузовиков – минус 513 млрд руб. (-67%). «Жесткая денежно-кредитная политика в 2025 году вызвала заметное охлаждение лизингового рынка», — подтверждает первый замгендиректора «Европлана» Илья Ноготков. Также значительно сократились сегменты железнодорожной (-56,5%) и строительной техники (-46,7%).

Единственный растущий сегмент топ-10 — авиационный транспорт (+56,9%, до 39 млрд руб.), что эксперты связывают с низкой базой 2024 года. «Само по себе значение в 39 млрд руб. для авиасегмента — это очень мало», — уточняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина.

Восстановление рынка в 2026 году возможно при снижении ключевой ставки до 12–14% и возобновлении масштабных инфраструктурных проектов, считают опрошенные «Ъ» эксперты.

