Член вооруженных сил Великобритании погиб на Украине

Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети Х.

Военнослужащий погиб сегодня. Он получил смертельные ранения в результате несчастного случая во время наблюдения за тестированием украинской армией новой оборонной системы. Оно проводилось вдали от линии фронта.

Какие-либо дополнительные детали обстоятельств произошедшего министерство не раскрыло.