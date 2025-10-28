Бюджет поедет на метро

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга одобрил законопроект о бюджете на 2026–2028 годов. В следующем году, согласно первой верстке главного финансового документа, доходы городской казны достигнут 1,453 трлн, расходы — 1,642 трлн рублей. Ко второму чтению законопроект претерпит изменения: например, будут учтены дополнительные доходы от повышения цен на платную парковку. В первом чтении бюджет рассмотрят уже в эту среду: документ, как обычно, представит губернатор Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наибольшие расходы, 384 млрд рублей, из которых 128 млрд будут выделены в рамках адресной инвестиционной программы (АИП), согласно представленному распределению бюджета, предусмотрены на развитие транспортной системы — 23% от общей суммы расходов. Это на 13,7%, или на 46,2 млрд рублей больше, чем в 2025 году, говорится в пояснительной записке к бюджету. В среднесрочном периоде (в 2026–2028 годах) на эту статью расходов предусмотрено 1,177 трлн рублей, 437,6 млрд — в рамках АИП. Наибольшую сумму направят на строительство метрополитена — 217 млрд рублей: 51 млрд в 2025-м и по 80 млрд в 2027-м и 2028-м.

Смольный озвучивает амбициозные планы по строительству метро: до 2035 года открыть 16 новых станций, десять из которых — до 2030-го. Две станции — «Путиловскую» и «Юго-Западную» — планируют открыть в следующем году: на их пуск в бюджете предусмотрено 1,841 млрд рублей. При этом до 2030 года планируют отремонтировать 14 станций петербургской подземки.

В ближайшие три года Смольный намерен обновить вагоны метропоездов: на приобретение 306 вагонов в лизинг в 2026–2028 годах заложено 26,1 млрд рублей. Наибольшая сумма — 10 млрд — пока предусмотрена на 2028 год.

На втором месте в структуре расходов — сфера образования, на которую в следующем году предусмотрено 343 млрд рублей. При этом, прирост составляет всего 6,8%, или 21,7 млрд рублей, что почти в два раза меньше, чем на развитие транспортной системы. В предстоящем году в Петербурге планируется ввести 15 детских садов и шесть школ, в том числе одну для детей с инвалидностью.

На ремонт образовательных учреждений в 2026 году предусмотрено 7,4 млрд, на оснащение предметных лабораторий в школах и детских садах — 500 млн, на открытие трех детских технопарков и шести центров цифрового развития — 260 млн рублей.

В первой верстке бюджета на развитие здравоохранения выделено 235 млрд (14%), на социальную поддержку граждан — 183 млрд (11%).

Доходы бюджета, согласно законопроекту, составят 1,453 трлн рублей. Дефицит увеличится до 188,7 млрд. Резервный фонд пока сформирован на уровне 45 млрд рублей.

В Смольном прогнозируют увеличение государственного долга, отмечая, что он не будет превышать ограничений, установленных Бюджетным кодексом России и законом о бюджетном процессе Петербурга. Так, госдолг на 1 января 2026 года составит 71,1 млрд, 2027-го — 260 млрд, 2028-го — 385,2 млрд, 2029-го — 455 млрд рублей.

По данным финансового блока петербургского правительства, на 1 октября текущего года госдолг равен 62,7 млрд рублей. Ранее председатель комитет финансов Светлана Енилина объясняла, что такая динамика связана с растущим дефицитом.

В структуре доходов все остается относительно стабильно. Налоговые отчисления (НДФЛ, налог на прибыль организаций, на имущество, от специальных налоговых режимов) принесут в бюджет следующего года 1,349 трлн рублей, предполагают в Смольном. Из них 671 млрд рублей приходится на НДФЛ, что составляет 51% от всех поступлений.

В текущем году почти 43% (607,4 млрд) петербургской казны сформировано за счет НДФЛ. В комитете финансов полагают, что этот показатель будет ежегодно расти, прибавляя в среднем по 11%: в 2027-м составит 744 млрд, в 2028-м — 830 млрд рублей.

Поступления от налога на прибыль организаций, не с такими темпами, но тоже будут увеличиваться: в следующем году в бюджет поступит 378 млрд (+3% к корректировке 2025 года), в 2027-м — 396 млрд, в 2028-м — 431 млрд рублей.

Вице-губернатор Алексей Корабельников на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга 27 октября назвал бюджет на ближайшую трехлетку «сбалансированным» и заявил, что в его основе лежат «национальные проекты» и губернаторская программа «10 приоритетов развития Петербурга», с которыми Александр Беглов шел на выборы в прошлом году.

«Несмотря на все трудности, сокращающиеся доходы бюджета, мы серьезные средства выделяем на реализацию проектов развития»,— отметил господин Корабельников.

В комитете финансов заявили, что ко второму чтению, как это бывает обычно, в проект будут внесены поправки. Например, будет учтено повышение тарифов на платные парковки (+5,492 млрд рублей). Всего от введения дифференцированных тарифов город планирует заработать в следующем году 11,2 млрд — почти вдвое больше, чем было запланировано в проекте при старых тарифах.

БФК одобрил представленный Смольным проект бюджета. В первом чтении документ рассмотрят уже в эту среду, подписать его губернатор должен 3 декабря.

Надежда Ярмула