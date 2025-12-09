Небензя: Россия намерена достичь целей СВО в любом случае
Россия намерена достичь поставленных целей в ходе специальной военной операции, при этом приоритетным остается дипломатический путь решения конфликта. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Василий Небенз
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам господина Небензи, реализация дипломатического сценария затруднена из-за позиции ряда европейских стран, которые он охарактеризовал как «европейских ястребов». «Думаю, сегодня ни у кого уже нет сомнений в том, что Россия добьется цели СВО в любом случае. Вопрос лишь в том, произойдет ли это военным или дипломатическим путем. Вновь подтверждаем, что мы предпочитаем второй, однако из-за подрывных действий европейских ястребов по-прежнему не видим для этого серьезных предпосылок»,— сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН (цитаты по сайту постпреда).
Постпред России также отметил, что в Москве не наблюдают стремления Киева к конструктивным переговорам. Ранее он указывал на отсутствие подлинного желания украинской стороны сесть за стол переговоров.
В ноябре господин Небензя отмечал, что Киев не проявляет «подлинного желания» вести переговоры и обсуждать возможные параметры мирного соглашения.