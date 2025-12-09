Небензя: Россия намерена достичь целей СВО в любом случае

Россия намерена достичь поставленных целей в ходе специальной военной операции, при этом приоритетным остается дипломатический путь решения конфликта. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небенз

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Василий Небенз

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Небензи, реализация дипломатического сценария затруднена из-за позиции ряда европейских стран, которые он охарактеризовал как «европейских ястребов». «Думаю, сегодня ни у кого уже нет сомнений в том, что Россия добьется цели СВО в любом случае. Вопрос лишь в том, произойдет ли это военным или дипломатическим путем. Вновь подтверждаем, что мы предпочитаем второй, однако из-за подрывных действий европейских ястребов по-прежнему не видим для этого серьезных предпосылок»,— сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН (цитаты по сайту постпреда).

Постпред России также отметил, что в Москве не наблюдают стремления Киева к конструктивным переговорам. Ранее он указывал на отсутствие подлинного желания украинской стороны сесть за стол переговоров.

В ноябре господин Небензя отмечал, что Киев не проявляет «подлинного желания» вести переговоры и обсуждать возможные параметры мирного соглашения.