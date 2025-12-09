Находящийся под следствием депутат Малькевич присутствовал на встрече Путина с СПЧ

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич, находящийся под следствием по «делу ЦУРа» о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), присутствовал на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием Владимира Путина по видеосвязи. Об этом свидетельствует список участников мероприятия, опубликованный на сайте Кремля.

В октябре Александра Малькевича задержали по делу о хищении 37,2 млн рублей через Городское агентство по телевидению и радиовещанию Петербурга (ГАТР). Вместе с ним задержали главу Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину, блогера Николая Камнева, замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова, а также мужа Никитиной, президента фонда культуры семьи и детства Сергея Кожокара.

По версии следствия, деньги были украдены с помощью фиктивных контрактов ГАТР с частным фондом Николая Камнева на размещение информационных материалов на ресурсах контролируемого агентством телеканала «Санкт-Петербург».

Артемий Чулков