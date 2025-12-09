Более 60 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 10 декабря, жители более 60 улиц Краснодара временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 9:00 до 17:00 не будет электричества по улицам: 4-й пр. Чернышевского, 5-я дорожная, 9-я Тихая, 40-летия Победы, Академическая, Баканская, Бирюзовая, Благодарная, Богучарская, Буденного, Володарского, Володарского пр., Донская, Драгоценная, Депутатская, Жлобы, Ким, Коммунаров, Корницкого, Красная, Краснофлотская, Кругликовская, Крымский туп., Кубанская, Кузнечная, Леваневского, Ленина, Ломоносова, Луговой пр., Лузана, Малахитовая, Масличная, Новокузнечная, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Подсолнечная, Привольная, Промышленная, Пустовойта, Путевая, Ромашковая, Российская, Северная, Седина, Селезнева, Сквозная, Спокойная, Тихорецкая, Тургенева, Хакурате, Хрустальная, Центральная, Черниговская, Черноморская, Чернышевского, Школьная, Щорса, Янковского, а также на пер. Безымянный, пер. Крестьянский, пер. Уманский и пр. Кругликовский.

С 8:00 до 20:00 света не будет по улицам: пр. Аэропортовский, Горячеключевская, Крылатая и Почтовое отделение.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

