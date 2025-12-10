Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-20 микрофинансовых организаций по объему чистой прибыли

МФОЧистая прибыль за 1-е пг 2025 г. (млн руб.)Чистая прибыль за 1-е пг 2024 г. (млн руб.)
«Т-Финанс»28451653
«Займер» (ГК «Займер»)15531591
«Мани Мен» (ГК MoneyMan)9281236
«А Деньги»898298
«Лайм-Займ» (Lime Credit Group)822190
ЦФП (ГК «VIVA Деньги»)469736
«Турбозайм» (ГК Eqvanta)455552
«Быстроденьги» (ГК Eqvanta)414283
«Альфа Финанс»364н/д
«Новое финансирование» (ГК Finbridge)34785
«Фордевинд»336262
«МигКредит»301223
«ВЭББанкир»273574
Академическая236114
«Займ Онлайн» (ГК «VIVA Деньги»)187273
«Агроинтегратор»153159
«Срочноденьги»123121
«ПСБ Финанс» («КарМани»)103234
МКК универсального финансирования (ГК Finbridge)931
«Джой Мани»9362

Источник: «Эксперт РА».

