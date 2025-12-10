Топ-20 микрофинансовых организаций по объему чистой прибыли

|«Т-Финанс»
|2845
|1653
|«Займер» (ГК «Займер»)
|1553
|1591
|«Мани Мен» (ГК MoneyMan)
|928
|1236
|«А Деньги»
|898
|298
|«Лайм-Займ» (Lime Credit Group)
|822
|190
|ЦФП (ГК «VIVA Деньги»)
|469
|736
|«Турбозайм» (ГК Eqvanta)
|455
|552
|«Быстроденьги» (ГК Eqvanta)
|414
|283
|«Альфа Финанс»
|364
|н/д
|«Новое финансирование» (ГК Finbridge)
|347
|85
|«Фордевинд»
|336
|262
|«МигКредит»
|301
|223
|«ВЭББанкир»
|273
|574
|Академическая
|236
|114
|«Займ Онлайн» (ГК «VIVA Деньги»)
|187
|273
|«Агроинтегратор»
|153
|159
|«Срочноденьги»
|123
|121
|«ПСБ Финанс» («КарМани»)
|103
|234
|МКК универсального финансирования (ГК Finbridge)
|93
|1
|«Джой Мани»
|93
|62