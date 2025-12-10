Топ-20 микрофинансовых организаций по выданным микрозаймам

|МФО
|Выдачи микрозаймов за 1-е пг 2025 г. (млн руб.)
|Темп прироста выдачи микрозаймов, 1-е пг 2025/1-е пг 2024 (%)
|«Т-Финанс»
|47672
|117
|«А Деньги»
|31741
|69
|ГК «Займер»
|30061
|9
|ГК MoneyMan
|27915
|21
|ГК Eqvanta
|23381
|44
|«Альфа Финанс»
|20448
|н/д
|ГК Finbridge
|18859
|20
|«ВЭББанкир»
|18291
|25
|«Академическая»
|16056
|–5
|ГК «Займиго»
|11172
|15
|«Срочноденьги»
|10575
|62
|Lime Credit Group
|6931
|–24
|«Джой Мани»
|6184
|–23
|ГК «VIVA Деньги»
|6088
|–36
|«МигКредит»
|5322
|–18
|«Стратосфера»
|5200
|107
|ГК Summit
|4748
|–14
|«ЭйрЛоанс»
|4573
|–36
|«М-Финанс»
|3980
|913
|«Стабильные финансы»
|3110
|–5