Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-20 микрофинансовых организаций по выданным микрозаймам

МФОВыдачи микрозаймов за 1-е пг 2025 г. (млн руб.)Темп прироста выдачи микрозаймов, 1-е пг 2025/1-е пг 2024 (%)
«Т-Финанс»47672117
«А Деньги»3174169
ГК «Займер»300619
ГК MoneyMan2791521
ГК Eqvanta2338144
«Альфа Финанс»20448н/д
ГК Finbridge1885920
«ВЭББанкир»1829125
«Академическая»16056–5
ГК «Займиго»1117215
«Срочноденьги»1057562
Lime Credit Group6931–24
«Джой Мани»6184–23
ГК «VIVA Деньги»6088–36
«МигКредит»5322–18
«Стратосфера»5200107
ГК Summit4748–14
«ЭйрЛоанс» 4573–36
«М-Финанс»3980913
«Стабильные финансы»3110–5

Источник: «Эксперт РА».

