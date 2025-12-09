Сын Героя России Афанасьева пожелал Путину здоровья

На церемонии вручения государственных наград в Георгиевском зале Кремля 9 декабря произошел трогательный эпизод с участием президента Владимира Путина.

Во время совместного фотографирования с Героями России и их семьями глава государства закашлялся. Стоявший рядом сын Героя России Никиты Афанасьева, Артем (имя изменено) обратился к президенту на «ты»: «Будь здоров!» Президент отреагировал на слова ребенка с улыбкой и поблагодарил его.

Церемония награждения Героев России медалями «Золотая Звезда» Владимир Путин заявил, что развитие России ориентировано на ценности семьи и Родины. Он подчеркнул, что Родина является единой и большой семьей для всех граждан России.