Более 60% воронежцев получили звонки от мошенников в этом году

Согласно данным приложения Kaspersky Who Calls, с января по август 61% пользователей региона получили вызовы с неизвестных номеров, классифицируемые как подозрительные. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в «Лаборатории Касперского».

Еще 3% пользователей за восемь месяцев отметили подобные звонки, поступавшие через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Доля атакованных пользователей Android составила 8%.

Одновременно с ростом количества телефонных угроз фиксируются и частые попытки заражения локальными вредоносными программами. По данным исследования, в январе–августе 18% воронежцев столкнулись с подобными угрозами. На их устройствах обнаруживались вредоносные файлы, распространявшиеся через съемные носители, архивы, зашифрованные документы или сложные инсталляторы. Среди корпоративных пользователей попытки заражения зафиксированы в 13% случаев.

С веб-угрозами, то есть попытками заражения через интернет, столкнулись 7,5% пользователей в Воронежской области в январе–августе, при этом в корпоративном сегменте показатель составил 4%. Отдельное внимание в исследовании уделено онлайн-активности воронежских детей. По данным сервиса Kaspersky Safe Kids, наиболее популярным приложением среди несовершеннолетних пользователей стал WhatsApp (21% общего времени, проведенного в приложениях; принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Далее следуют Roblox (18%), Telegram (14%), TikTok (13,6%) и Likee (10%). На стационарных компьютерах чаще всего использовались Yandex (25%), Roblox (17%), Google Chrome (17%), Telegram (10%) и Microsoft Edge (9%).

Анна Швечикова