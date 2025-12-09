В Курске в 2026 году расселят лишь пятую часть аварийных домов от плана

В бюджете Курской области на 2026 год заложили расселение 18 аварийных домов при потребности в 84 МКД. Об этом сообщил депутат областной думы Геннадий Баев, опубликовавший на своей странице «ВКонтакте» результаты обсуждения комитета по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ.

Комитет рассмотрел проект областного бюджета на 2026 год и плановый период до 2028 года во втором чтении.

«Я повторно задал вопрос: усилилось ли финансирование ко второму чтению? Есть ли новые решения? Ответ был однозначным: между чтениями бюджет увеличить не удалось, дополнительных механизмов пока не нашли. Из 84 аварийных домов средства выделены только на 18. Это — серьезный сигнал. Проблема остается нерешенной», — написал депутат облдумы.

По его словам, доходная часть бюджета составляет 120 млрд руб., что на 4,3 млрд руб. превышает показатель первого чтения.

Дополнительные поступления учтены в ряде направлений. На дорожное хозяйство предусмотрено 13,8 млрд руб., что на 2,2 млрд руб. больше первоначальных ожиданий, на транспорт — 6,1 млрд руб. (+375 млн руб.), на сферу ЖКХ — 4,5 млрд руб. (+905 млн руб.).

По данным с сайта облдумы, расходы также были скорретированы: теперь они составят 125 млрд руб., что на 5 млрд руб. выше параметров прошлого чтения. В том числе на общегосударственные вопросы предполагается направить 11,5 млрд руб. (с уменьшением на 1,8 млрд руб.), на национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 1,4 млрд руб. (+78 млн руб.). По направлению «Национальная экономика» расходы составят 29,7 млрд руб. (рост на 5 млрд руб.), на ЖКХ — 4,5 млрд руб. (+950,5 млн руб.), на охрану окружающей среды — 251,8 млн руб. (+21,8 млн руб.). Финансирование сферы образования составит 32,3 млрд руб. (+758 млн руб.), культуры и кинематографии — 3 млрд руб. (+68 млн руб.), здравоохранения — 13,5 млрд руб. (+147,7 млн руб.). На социальную политику выделено 23,6 млрд руб. (+283 млн руб.), на физическую культуру и спорт — 1,8 млрд руб. (уменьшение на 456,7 млн руб.).

Анна Швечикова