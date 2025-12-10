Расходный рывок бюджета в конце года будет скромным

Доходы федерального бюджета по итогам января—ноября составили 32,9 трлн руб., расходы — 37,2 трлн руб., сообщил во вторник, 9 декабря, Минфин. В результате дефицит бюджета сложился в размере 4,3 трлн руб., или 2% ВВП. По итогам десяти месяцев он был чуть менее значительным — 4,2 трлн руб., или 1,9% ВВП. Это значит, что в отдельно взятом ноябре, как и в октябре, был зафиксирован небольшой дефицит в 0,1 трлн руб. Таким образом, всего в 2025 году из 11 прошедших месяцев профицитными были только три: март, август и сентябрь.

Доходная часть бюджета по итогам января—ноября относительно того же периода 2024 года увеличилась на 0,7%. Весь этот символический прирост обеспечен ненефтегазовыми поступлениями — они прибавили 11,3% год к году, составив 24,9 трлн руб. Главный вклад в эту часть доходов традиционно внес НДС (внутренний и при импорте), выросший год к году на 6%, до 12,7 трлн руб. При этом из-за охлаждения спроса и замедления роста товарооборота динамика этого налога несколько ухудшается — по итогам первого квартала прирост НДС к сопоставимому периоду составлял 9,3%, по итогам полугодия — 7,3%. Вторая часть доходов бюджета — налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа — сократилась по итогам 11 месяцев на 22,4%, до 8 трлн руб. Как и прежде, это объясняется прежде всего снижением цены на нефть Urals и укреплением рубля (подробнее о нефтегазовых доходах см. “Ъ” от 5 декабря).

Расходы федерального бюджета в январе—ноябре увеличились значительно больше, чем доходы,— на 12,5%. Темпы прироста трат в течение года, впрочем, сокращаются: по итогам первого квартала он составил 24,5% к сопоставимому периоду, по итогам полугодия — 20,2%, по итогам трех кварталов — 19,5%. В начале 2025 года, напомним, фиксировалось ускоренное финансирование расходов, связанное с оперативным заключением контрактов и выплатой авансов.

Из-за такого усиленного выделения средств в первые месяцы в декабре традиционный «бюджетный навес» (когда в конце года осваивается значительная часть финансирования) на этот раз не будет значительным. Согласно принятым осенью поправкам к закону о бюджете-2025, итоговые расходы должны составить 42,3 трлн руб., то есть за декабрь надо потратить 5,6 трлн руб., что будет в 1,6 раза выше среднемесячного значения (в прежние годы превышение могло быть и двух-трехкратным). Дефицит-2025 за декабрь увеличится еще на 1,4 трлн руб. и составит итоговые 5,7 трлн руб., или 2,6% ВВП.

Вадим Вислогузов