Рынок новостроек Воронежа в октябре показал рекордные продажи за полтора года

Продажи квартир в новостройках Воронежской области в октябре 2025 года достигли максимума за последние полтора года. По сравнению с апрелем количество сделок увеличилось вдвое (517 и 1,1 тыс. сделок соответственно), следует из исследования платформы «Авито Недвижимость», представленного во вторник, 9 декабря, на мероприятии в Воронеже.

Всплеск на 93% по сравнению с октябрем 2024-го аналитики платформы связывают с использованием госпрограммы «Семейная ипотека». Кроме того, популярны сделки по приобретению жилья одновременно с продажей — 72% покупателей реализуют такие «цепочки», 39% при этом выбирают недвижимость в новостройке.

В ноябре также отмечается рост интереса жителей к объявлениям о продаже квартир в новостройках (+20% по сравнению с прошлым годом) и на вторичном рынке (+6%). При этом средняя стоимость 1 кв. м в новостройках сохраняется с марта — 120 тыс. руб. в области, а в Воронеже — 132 тыс. руб. Студия в новостройке в октябре стоила в среднем 3,8 млн руб., однокомнатная квартира — 5,5 млн руб., двухкомнатная — 8,3 млн руб., трехкомнатная — 10,4 млн руб.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Воронежа напрямую зависит от года постройки дома. Наибольшая цена зафиксирована в домах довоенной постройки 1930–1940 годов — 145 тыс. руб. за кв. м. В домах, построенных после 2015 года, стоимость составляет 125 тыс. руб.

Ульяна Ларионова