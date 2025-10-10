Самыми дорогими в Воронеже оказались квартиры в домах довоенной постройки

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Воронежа напрямую зависит от года постройки дома, свидетельствуют данные исследования «Авито Недвижимости». Наибольшая цена зафиксирована в домах довоенной постройки 1930–1940 годов — 145 тыс. руб. за кв. м. В домах, построенных после 2015 года, стоимость составляет 125 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди объектов, построенных в разные периоды, самая низкая стоимость квадратного метра зафиксирована в домах 1955–1980 годов постройки — 91 тыс. руб. В зданиях 1981–1999 годов цена составляет 93 тыс. руб., а в домах 2000–2015 годов достигает 111 тыс. руб. Отдельный сегмент составляют дома 1945–1954 годов постройки, где квадратный метр оценивается в 96 тыс. руб. Средняя площадь предлагаемых квартир на вторичном рынке Воронежа составляет 39 кв. м для однокомнатных, 61 кв. м для двухкомнатных и 86 кв. м для трехкомнатных квартир.

При этом аналитики констатируют, что жилье, построенное менее десяти лет назад, на вторичном рынке в среднем на 34% дороже квартир в старом фонде: 126 тыс. руб. против 94 тыс. руб. за кв. м. Сегмент современного жилья формирует 35% всего предложения на вторичном рынке города. Еще треть объектов приходится на дома, построенные после 1954 года.

«Квартиры в домах младше десяти лет чаще всего выигрывают по ключевым параметрам качества жизни. В таких зданиях учтены современные стандарты энергоэффективности, что означает более низкие расходы на содержание и более комфортный микроклимат. Немаловажно, что технические системы и коммуникации находятся в начале жизненного цикла, поэтому первые годы не потребуется значительных вложений в ремонт»,— отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Ульяна Ларионова